Ekonomist Evren Devrim Zelyut gözaltına alındı

Hakkında CİMER'e yapılan bir şikayet gerekçesiyle sabah saatlerinde Bahçelievler Terörle Mücadele ekipleri tarafından evinden alınan Evren Devrim Zelyut, karakola götürüldü.

Zelyut'un terörle mücadele savcısına ifade vermek için beklediği öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Evren Devrim Zelyut, şöyle yazdı:

"Teröristlik yapıyormuşum...

Basın savcısı konuyla ilgilenmiyor...

Terör savcısını bekliyoruz...

Ne günlere kaldık...

Karakolda bekliyorum...."

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