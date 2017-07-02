Savcılığın Ekrem Ekrem Dumanlı'nın takibi için Emniyete gönderdiği yazı, 'gündem yoğunluğu' nedeniyle takip edilmeyen Dumanlı, göz göre göre kaçtı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın firari Ekrem Dumanlı’nın da arasında bulunduğu 13 şüpheliyi takip etmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 2015 yılında bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. “Takibi yapılacak kişi sayısının fazla olması, gündem yoğunluğu” gerekçesiyle takibi yapılmayan Ekrem Dumanlı göz göre göre firar etti.



Aydınlık'tan Seda Akyüz'ün haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasının kilit isimlerinden Ekrem Dumanlı’nın firar etmesiyle ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. Aydınlık’ın ulaştığı belgeye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 7 Ağustos 2015 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi.



Yazının konusu eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da arasında bulunduğu 13 şüphelinin takip edilmesiyle ilgiliydi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’ye yönelik yürüttüğü “Çatı Dava” soruşturmasında şüpheli olarak yer alan 13 kişinin İstanbul’da ikamet etmesinden dolayı şüphelilerin “takip” altına alınmasını isteyen başsavcılığa emniyetten gelen yanıt ise şaşırttı.



‘HEDEF SAYISI FAZLA’



Şüphelilerin takibiyle ilgili istenen talebe İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu yanıtı verdi: ‘Kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerinin teknik araçlarla izlenmesine, ses veya görüntü kaydı alınması’ için teknik takiplerinin yapılması istenen 13 şahıstan; Ekrem Dumanlı isimli şahıs Rize ilinde bulunduğundan bilgisi yapılan teknik çalışmalar neticesinde elde edilmiştir. Ancak teknik takibi yapılması istenen hedef sayısının fazla olması, bu çalışma ile ilgili tarafımızın önden bilgilendirilmemesi ve gündemin yoğun olması sebebiyle Müdürlüğümüz tarafından teknik takibi yapılan hedef sayısının da fazla olması sebebiyle tarafımızdan teknik takibi istenen hedeflerin sürekli olarak teknik takip kurallarına uygun takibinin yapılamayacağı hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”







Ankara savcılığının talebini ‘yoğunluk ve kişi sayısının fazlalığın’ndan dolayı dikkate almayan emniyetin bu yazısından kısa bir süre sonra Dumanlı’nın yurtdışına kaçtığı ortaya çıkmıştı. 2016 Ekim ayında Dumanlı ABD’nin New Jersey’de bir alışveriş merkezinde fotoğrafları görüntülendi



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