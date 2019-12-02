Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul ve deprem açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul'un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla düzenlenen "İstanbul Deprem Çalıştayı" başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada İstanbul'un deprem konusundaki mevcut fotoğrafına bakacaklarını, yapılması gereken hazırlıkları tartışmak istediklerini dile getirerek, "Net bir yol haritası ortaya koymayı, 16 milyon İstanbulluya bu süreci en objektif şekilde göstermeyi amaçladık." dedi.

Olası bir İstanbul depreminde hayatın duracağını, ekonominin büyük hasar alacağını, büyük kaos ve ulusal felaket senaryolarından bahsedildiğini anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İşte burada ürkmeliyiz, korkmalıyız ve bu süreci ciddiye almalıyız. Hali hazırdaki 1,2 milyon yapının karşı karşıya olduğu büyük bir riskten bahsediyoruz. 48 bin binanın büyük çaplı hasar alacağı süreci anlatıyoruz. 10 binlerce insanın can kaybından bahsediyoruz. Böyle bir riskin ne kadar derin bir yara açabileceğini İstanbulumuzda ve Türkiyemizde hepinizin düşünmesini istiyoruz. Bu nedenle İstanbul'u afetlere, özellikle depremlere dayanıklı bir şehir haline getirmek bizim öncelikli hedefimiz."

KANAL İSTANBUL PROJESİ

İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesinin gündemde olduğunu hatırlatarak, projenin kentin hem karadaki hem de denizdeki ekolojik denge sistemini değiştirebilecek riskler içerdiğini söyleyerek, "11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu fayı, 30 kilometre mesafeden Çınarcık fayı geçiyor. Bilim insanları Kanal İstanbul Projesi'nin, yeryüzü ve yeraltı gerilme dengelerini bozacağını, aşırı yüklemelerin yeni depremleri davet edeceğini söylüyor. ÇED başvuru dosyasında Boğaz trafiğinde iddia edildiği gibi, yıllara göre bir artış değil, tam tersine özellikle son 10 yılda yüzde 22,46 oranında bir azalış gözlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın açılış oturumu sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, il protokolünden katılım olmasıyla ilgili soruya, "Buraya herkes davet edildi. Umarım gelmişlerdir. Bugün konu üst düzey bilim insanları, teknik insanlar, onların ne katacağı. Gelmeseler de biz raporları kendilerine yollarız." yanıtını verdi.