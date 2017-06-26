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El Bab'da bayram namazı! Zekai Aksakallı minberde

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da bulunan Mehmetçik, Bayram namazını Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral  Zekai Aksakallı ile kıldı.

El Bab'da bayram namazı! Zekai Aksakallı minberde

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral  Zekai Aksakallı'nın Bayram NamazıEl Bab'da kıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Aksakalı, namazın ardından minbere çıkıp önemli değerlendirmelerde bulundu.  

Aziz şehitleri yad ettiği, sorumluluk ve görevin ağır ve onurlu olduğunu kaydeden Korgeneral Aksakallı, "Bütün dünyanın karşımıza dikildiği Bab'da 'şehadete ulaşan kardeşlerimizle birlikte' büyük destanlar yaratarak, bu millete, bu orduya hiç kimsenin boyun eğdiremeyeceğini birkez daha dünyaya haykırdık. Bundan sonrada tarihi ve vicdani en büyük sorumluluğumuz bu topraklarda yaşayan Türkmen, Arap, Kürt bütün insanlara adaletin, merhametin olduğu güven içinde bir yaşam sağlamaktır. Sizlerin onurla şerefle verdiğiniz bu mücadele ile Türkiye cumhuriyeti devleti mazlum ve mağdur milletlerin ümit ışığı olmaya devam edecektir. Alacağımız en büyük şan şeref ve rütbe şehadettir" ifadelerini kullandı.

İşte El Bab'da çekilen fotoğraflar:




ulusal.com.tr

Etiketler; #el bab #Fırat Kalkanı Harekâtı #bayram namazı #mehmetçik
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