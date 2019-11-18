El Bab'daki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde 18 sivilin ölümüne neden olan terör eyleminin ayrıntıları ortaya çıktı.



Türk güvenlik güçleri, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki saldırının Menbiç üzerinden planladığı bilgisine ulaştı.



Eylemin hemen ardından yoğun bir çalışma yapıldı. Saldırıda kullanılan gri renkli panelvan tipi minibüsün üzerinde duruldu.



Patlatılan aracın, sözde Menbiç genel sorumlusu İskender ile Ebu Ziyad isimli teröristler tarafından temin edildiği öğrenildi.



Bombalı saldırının failinin yakalanması için harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekipleri ortak çalıştı. Ve bir gece baskını düzenlendi.



MİT ve Jandarma'nın ortak operasyonunda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Bab'da dün bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

ulusal.com.tr

