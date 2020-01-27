Elazığ'da 4 yurttaşımız defnedildi

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Elazığ'da 6,8 şiddetindeki depremde hayatını kaybeden 4 yurttaşımız toprağa verildi.

14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz için Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi.

Her iki tabutun üstüne eşarp serildi. 14 yaşındaki Sena Kahraman'ın tabutuna duvak da konuldu.

Vatandaşların cenaze namazını Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş kıldırdı.

Deprem bölgesinde buşlunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da acılı aileleri yalnız bırakmadı.

Namaz sonrası cenazeler, bakanlar, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından taşınarak araca kondu.

Kahraman ve Canbaz, daha sonra Elazığ Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Öte yandan, AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, cenaze töreni öncesi depremde yaşamını yitiren Fatma Yıldız ve oğlu Abbas Yıldız için aynı camideki taziyeye katıldı.

Bir diğer cenaze töreni de Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada hayatını kaybeden Tansel ile Ömer Elidar'ındı.

Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eşini ve evladını kaybeden baba Turgut Elidar cenazede gözyaşlarına hakim olamadı

Protokol üyelerinin de katıldığı cenaze namazının ardından anne ve oğul Kızıltepe köyünde toprağa verildi



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