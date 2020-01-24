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Elazığ'da 6.8 deprem! Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi

Elazığ'daki deprem Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi

GÜNDEM 24.01.2020, 22:02 24.01.2020, 23:44
Elazığ'da 6.8 deprem! Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Samsun, Tokat ve Çorum'da da hissedildi.

Samsun, Tokat ve Çorum'da hafif sarsıntı hisseden bazı vatandaşlar, tedbir amacıyla sokağa çıktı.

Bu kentlerde deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

#Elazığ #samsun #Toka #çorum
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