Elazığ'da bir kişi daha kurtarıldı

Bu kapsamda Merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken bir binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Gülsüm İ. enkazdan yaralı kurtarıldı.

Gülsüm İ, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Elazığ Fethi Sekin Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, "Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce bir kişiyi enkaz altından kurtarmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir, Elazığ'da depremde çöken binada yapılan arama kurtarma çalışmalarını izleyicilerimize canlı yayında aktardı.

Ulusal Kanal o anları izleyicilerine canlı yayında aktardı.

İşte o anlar