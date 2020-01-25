Elazığ'da bulunan çanta polise teslim edildi
Elazığ ve Malatya'da enkaz yaşandı. Bazı evler yan yattı. Bölgede herhangi bir yağma ve hırsızlık yaşanmaması için kontol elden bırakılmıyor. Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan bir çanta emniyet ekiplerine teslim edildi.
GÜNDEM 25.01.2020, 17:52
Depremin vurduğu noktalar arkasında büyük bir yıkım bıraktı.
Kentte yağma endişesine karşı ekipler çalışmalarında titiz devam ediyor.
Depremzedelerin eşyaları yıkımın altından çıkarılıp güvenli ellere teslim ediliyor.
Bu görüntüler Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nden...
Kurtarma çalışmaları sırasında AFAD ekipleri içi dolu bir çanta buldu.
Ekipler durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.
Bölgeye giden polis, çantayı AFAD görevlilerinden teslim aldı.
Böylece enkazdan çıkarılan çanta AFAD ekipleri tarafından emniyet birimlerine teslim edildi.
ulusal.com.tr
9°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P