Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.



Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.







Helikopterle kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralı askerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu.



Bölgedeki operasyon sürüyor.