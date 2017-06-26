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Elazığ'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Elazığ'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. 

Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.



Helikopterle kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralı askerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Etiketler; #çatışma #Elazığ #şehit
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