Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Helikopterle kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 yaralı askerden biri müdahaleye rağmen şehit oldu.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
Elazığ Karakoçan ilçesi ile Bingöl il sınırı arasında teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yeşilbelen köyü kırsalına operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce ateş açıldı.