Elazığ'da enkaz altından yedi kişi daha çıkarıldı
Elazığ'ın merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından saatler sonra beş kişi ve Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkaz altından 12 saat sonra iki kişi enkaz altından sağ çıkarıldı.Enkaz altından çıkarılan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 25.01.2020, 11:00 25.01.2020, 11:34
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin çöken binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Elazığ Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkazdan çıkarılan kişilerin kişinin hamile bir kadın ve bir çocuk olduğu öğrenildi.
Enkaz altından çıkarılan bir kiş hastanede yaşamını yitirdi
Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından çıkarılan kişiler tedavi altına alındı.
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