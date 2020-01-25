Elazığ'da enkaz altından yedi kişi daha çıkarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin çöken binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Elazığ Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde enkazdan çıkarılan kişilerin kişinin hamile bir kadın ve bir çocuk olduğu öğrenildi.

Enkaz altından çıkarılan bir kiş hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından çıkarılan kişiler tedavi altına alındı.