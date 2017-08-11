Kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda gözaltına alınan 22 zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyette götürüldü.