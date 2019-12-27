Elazığ'da okullar tatil edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meydana gelen deprem nedeni ile tedbir amaçlı olarak il genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Bunun üzerine tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarılan öğrenciler evlerine gönderildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi

Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, Sivrice ilçesinde saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ilçede de hissedildiğini söyledi.

Depremde özellikle öğrencilerin panik yaşadığını aktaran Vural, "İlçemizde deprem nedeniyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Sadece öğrencilerimiz tedirgin oldu. Bu nedenle ilçe genelinde eğitime ara verdik." dedi.

Öte yandan Malatya Valiliğince depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilimiz merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir."