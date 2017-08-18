Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 11 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
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