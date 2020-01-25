Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı



Bir anda kent sallandı. Çevre iller de etkilendi. Saatler 20:55'i gösterdiğinde işte bu görüntüler kameralara yansıdı.

Elazığ’daki 6,8’lik deprem Diyarbakır’da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa döküldü.

Gaziantep'te ise evlerini terk etmek üzere elinde çocuğuyla apartmanda koşan bir kişinin çocuğuyla yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adıyaman'da depremin yaşandığı anda 2 kişinin evinin balkonundan atlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'da, 16 yıl önce hayatını kaybeden Kazancı Bedih ismiyle tanınan ünlü gazelhan Bedih Yoluk ile gazelhanlar anıldı. Elazığ'daki depremin Şanlıurfa'da hissedilmesi nedeniyle konseri izleyenler panik yaşadı, bazı vatandaşlar salonu terk etti. Deprem nedeniyle etkinlik erken bitirildi.

Canlı yayında deprem anı Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV ekranlarına yansıdı.

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