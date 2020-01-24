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Elazığ'daki deprem, Suriye’de de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi.

GÜNDEM 24.01.2020, 23:45 24.01.2020, 23:45
Elazığ'daki deprem, Suriye’de de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Suriye’nin kuzeyinde de hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Azez, Bab, Cerablus, Çobanbey, Afrin ve Telebyad bölgelerinde hissedildi.

Söz konusu bölgelerde vatandaşlar, panik halinde sokağa çıkarken, can ve mal kaybı yaşanmadı. 

#Telebyad #Sivrice #afrin #çobanbey #cerablus #Bab #azez #idlib #suriye #Elazığ
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