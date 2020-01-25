Elazığ depremine ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanı Soylu: "15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrasında Elazığ'daki hastanelerde serviste 153, yoğun bakımlarda ise 32 hastanın takip edildiğini belirterek, "Serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." dedi.

Soylu, 29 kişinin yaşamını yitirdiği depremde enkaz altından 44 kişinin sağ çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Göçük altındaki vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Şükürler olsun, şimdi de burada 2 vatandaşımızın sesine ulaşılabildi, onlarla diyalog kurulabildi. Hatta birine tıbbi müdahale de yapılabildi. Zannediyorum kısa bir süre sonra bize müjdeli haber verecekler. Bunun ötesinde 15 bini aşkın vatandaşımız kapalı spor salonları, misafirhaneler, üniversite yerleşkelerinde misafir ediliyorlar, 5 bine yakın çadırımız kuruldu."

Bazı kuruluşların yardım toplama talebinde bulunduğunu, bunu da çok makul bulmadıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bunu koordinasyon içinde yapmak durumunda olduğumuzu hem sayın Cumhurbaşkanımız hem bizler AFAD üzerinden defalarca ifade etmeye çalıştık. Çünkü ihtiyaçların ne olduğunu biliyoruz ve nasıl yönlendirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun istismarı söz konusu olabilir. Daha önce bunun istismarıyla defalarca herkes karşılaştı, biz karşılaştık."

TOBB, 40 tır yardım gönderdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 40 tır dolusu gıda ve giysi gönderdiğini dile getiren Soylu, "Temel ihtiyaçlarımızı ilettik onlar yardımcı olmak istediler. İlçe kaymakamlarımız köyleri tek tek geziyor. Ne ihtiyaç varsa çadırından battaniyesine, giyeceğine kadar sağlıyoruz. Sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. AFAD üzerinden nereye bağış yapılabileceğini ifade ettik. Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bağışları kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tüm kurumlarımız koordinasyon içindeyiz. Muhakkak bizim de eksiklerimiz var. Çünkü çok beklemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız." diyen Soylu, devletin sıcak yüzünü vatandaşla bir araya getirmeye çalıştıklarını aktardı.

"Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız"

Enkazın altında kalanların yakınlarına hiçbir şey hissettirmemek adına çaba sarf etmeye çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Üzüntüm şu, maalesef bunu siyasallaştırmaya çalışıyorlar. Bu konuda tek bir cümle dahi etmek istemiyorum ama inanın hayatın her şeyini bir siyaset çerçevesi içine, varlık ve yokluk içine sığdırmak isteyenleri de burada görüyoruz. Burası bittikten sonra söyleyeceklerimiz var ama burası bitene kadar ben şahsen bir değerlendirme yapmayacağım. Çiğlikler kalbimizi, içimizi acıtmıyor mu? Acıtıyor. Tahammül edeceğiz. Bu meseleyi vatandaşlarımızla hep birlikte aşacağız."

Buradaki durumun belli bir noktaya gelene kadar sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine ayrılmama talimatı verdiğine dikkati çeken Soylu, "Bizim için de bu hizmet hem Elazığımıza hem Malatyamıza büyük bir şereftir, onurdur. İnşallah yüzümüzün akıyla buradaki meseleyi tamamlar ve hem Elazığımıza hem Malatyamıza mahcup olmayız."

Asılsız paylaşım yapanlar takip ediliyor

Sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin harekete geçtiğini dile getiren Soylu, şunları söyledi:

"Eğer Türkiye'deki bir sosyal medya kullanıcısı bunu yapabiliyorsa bunu bulmama ihtimalimiz trilyonda bir değildir, buluruz. Allah'a şükür devletimiz o konuda iyi bir noktaya gelmiş durumda, birçoğunu da bulduk. Yurt dışında ise tespit ederiz gereğini de yaparız. Netice itibarıyla hukuki işlemi başlatırız. Yurda geldiği zamanda bunun hesabını sorarız."

Depremde 29 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildiren Koca, "Şu an Elazığ'da hastanelerimizde serviste yatan 153, yoğun bakımlarda takip edilen 32 hastamız var. Bu serviste ve yoğun bakımda yatan hastaların içinde durumu kritik, ciddi olan bir hastanın olmaması bizim için büyük teselli." ifadelerini kullandı.24 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan 2,5 yaşındaki çocuğun durumuyla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Çocuğumuzun hastaneye nakli yapıldı. Genel durumu son derece iyi. Sadece alt ekstremitelerde ezilme dışında herhangi bir sorunun olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

Enkaz altındaki çocuğun annesinin sağ olduğunu ve kendisiyle iletişim kurulduğunu aktaran Koca, babasının ise yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Fahrettin Koca, hayatını kaybeden babanın eşinin üzerine kapanması sebebiyle çok hassas bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle vital bulgular açısından tansiyon, oksijen bulguları açısından genel durumunun son derece iyi olduğunu, iletişim kurulduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız anneye damar yolu açılarak serum taktılar. Damar yolundan da besleme ve birtakım ilaçları verme noktasına kadar geldiler. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde temennimiz anneyi de sağ salim kurtarabilmek."

"Hassas bir yöntemle anneyi kurtarma çalışması içindeler"

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileyen Koca, "Kızılay, AFAD ve diğer kuruluşlarla birlikte UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibimizin de yoğun bir gayretle çalıştığını görüyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, basın mensuplarının 2,5 yaşındaki çocuğun anne-babasının enkaz altında aynı yerde olup olmadığı yönündeki soruya, "Aynı yerde." cevabını verdi.

Koca, aileden abinin durumunun sorulması üzerine ise henüz onunla ilgili kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını kaydetti.

Bakan Kurum, üst yapı ve alt yapı çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

Depremde hasar gören binaların durumuna ilişkin bilgi veren Kurum, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçemizde 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik. Bu, bugün yapmış olduğumuz tespitler. Çalışmalarımız devam ediyor. Malatya Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 25 konut yıkık, 29 metruk bina yıkık olduğu, ağır hasarlı 418 binanın, orta hasarlı 4 bina, bir de adliye binası, az hasarlı 199 bina tespitlerini yaptık. Tespitlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız." diye konuştu.

Alt yapıya ilişkin tespitlerinin devam ettiğini ve buralarda çok ciddi problemlerin olmadığını dile getiren Kurum, İller Bankası Genel Müdürlüğü personelince içme suyu, atık su arıtma tesisi, yağmur suyu hatları, doğal gaz hatlarının yerinde tespitlerinin yapıldığını ve yapılması gereken onarımların da yapıldığını belirtti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Eğer riskli, ağır hasarlı bina varsa alanda mevcutta kentsel dönüşüm projesini gerçekleştireceğiz. Tespitlerimizi yapacağız, bu çerçevede hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek projeyi gerçekleştireceğiz. TOKİ bünyesinde yaptığımız 400 rezerv konutumuz var. Bu konutlardan da yapacağımız kesin hasar tespit sonucunda vatandaşlarımıza hak sahibi olma imkanını vereceğiz. Diğer taraftan da Elazığ'da belirleyeceğimiz birkaç alanda da konutlar üreteceğiz ve vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını inşallah en kısa zamanda gidermiş olacağız."

"Karot numuneleri alınacak, tespitler yapılacak"

Bakan Kurum, yıkılan binalara yönelik bir ihmal tespitinin olup olmadığına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Mustafa Paşa mahallemizde enkaz çalışması biten yıkıktaki bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair oturan vatandaşlarımızın böyle bir durumu, şikayeti var. Tabi enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. Eğer betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusuysa da hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Bunun dışında da diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız."

Gezici laboratuvarlarının sahada bulunduğunu, betonlardan numune alabilecek durumda olduklarını aktaran Kurum, "Bu noktada biraz daha hazırlıklıyız diyebiliriz. Tabi ki bu binaların yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak ve aynı zamanda karot numuneleri de alınacak. Sadece yıkılan binalar değil mahallede ne kadar riskli bina varsa tespitlerini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz." dedi.