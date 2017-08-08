Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Elazığ merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Elazığ, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Elazığ merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Elazığ merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
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