Elçiliklerden 29 Ekim için kutlama mesajları

29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin elçiliklerinden tebrik mesajları geldi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Büyükelçilik çalışanları birlikte paylaşım yaptı.

Videoda, “Dost Türk halkı ve Ukrayna halkı adına, 29 Ekim’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. Yıldönümünü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Bağımsızlığın ve egemenliğin değerini iyi bilen, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluğun ve işbirliğinin daha da derinleşmesini diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İran'dan yapılan paylaşımda ise Atatürk vurgusu dikkat çekti. Büyükelçilik mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaslarinin önderliginde ilan edilen Turkiye Cumhuriyetinin ilanının 96. Yıldönümü hükümetimiz ve milletimize kutlu olsun" dedildi.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Yılı kutlu olsun" mesajını yazan Rus büyükelçiliği de aynı zamanda Rus Kızıl Ordu Korosu'nun seslendirdiği İstiklal Marşı'nı paylaştı.

Almanya Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından "Cumhuriyet'in 96. Yılı kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Bir kutlama tebriği de Amerika Büyükelçiliğinden geldi. Twitter hesabından yapılan paylaşımda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun" ifadeleri yazıldı.

ulusal.com.tr