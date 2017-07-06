İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2017'de "kart kopyalama" ve "elektronik alışveriş" dolandırıcılarına yönelik operasyonlarda 62 kişi tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2016 ve 2017'de "kart kopyalama" ve "elektronik alışveriş" dolandırıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 98 kişiden 62'si tutuklandı.



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kart kopyalama" dolandırıcılığına yönelik 2016 yılında 18 operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu yıl ise "kart kopyalama" dolandırıcılığına yönelik 7 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla, 6'sı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "elektronik alışveriş" dolandırıcılığına (mail order dolandırıcılığı) yönelik 2016'da gerçekleştirilen 6 operasyonda, 11 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bu yıl ise "elektronik alışveriş" dolandırıcılığına yönelik düzenlenen 2 operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 15'i adli kontrol kararıyla, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Vatandaşlar, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalı



İstanbul Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli uzmanlar, "kart kopyalama" ve "elektronik alışveriş" dolandırıcılarına karşı vatandaşların duyarlı olmasını istedi.



Banka kartı ve kredi kartıyla alışveriş yaparken ve internet aracılığıyla ürün alırken dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyaran uzmanlar, ATM'lerde dolandırıcılar tarafından oluşturulan düzeneklere karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti.



Başarılı operasyonlar



İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ekim 2016'da düzenlenen operasyonda, yaklaşık 20 bin kişinin kredi kartı ve banka kartını kopyalayan organize suç örgütünün 5 üyesini yakaladı.



Aralarında mekatronik mühendisliği bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencisinin de yer aldığı suç örgütü elemanlarının, İstanbul'da 5 bin civarında ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, banka kartı ve kredi kartı bilgilerini elde ettikleri vatandaşların hesaplarından 2 milyon lira çektikleri tespit edildi.



3 milyon liralık vurgun



Organize suç örgütü elemanlarının bir GSM operatörünün müşterilerine ait kimlik bilgilerini ele geçirdikleri, kimlik bilgilerini elde ettikleri bu vatandaşların haberi olmadan bazı oyun sitelerinde abonelikler oluşturup oyun kodu satın aldıkları, bu oyun kodlarını satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Bu yöntemle yaklaşık 3 bin kişinin kimlik bilgilerini kullanarak, 3 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlenen zanlıların ev ve iş yerlerinde çok sayıda cep telefonu, 8 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, çeşitli bilgisayarlara ait harddiskler ile bazı dijital veriler ele geçirildi.