Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki terör örgütü PYD'ye karşı tüm önlemlerini aldı. Olası operasyon için 4 bin kişilik güç hazır bekliyor. Sınırdaki hareketlilik, ABD ve batı dünyasının desteklediği terör örgütü PYD'yi ise tedirgin ediyor. Örgütün ABD'nin verdiği ağır silahları Afrin'in Türkiye sınırına yakın noktalara kazdığı tünellere yerleştirdiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin Telrıfat kırsalından Türkiye'ye tehdit oluşturan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye karşı sınır hattına tank ve topçu birlikleri konuşlandırdı.



Sınırın Türkiye tarafında askeri hareklilik artarken, terör örgütüne yönelik olası operasyon için Arap ve Türkmenlerden oluşan 4 bin kişilik güç elleri tetikte hazır bekliyor.



Terör örgütünün kontrol noktalarıyla mevzileri keşif uçakları ve İHA'larla 24 saat izleniyor. Namlular PYD mevzilerine çevrildi. Azez'in batısında Maranez ve Telrıfat Minnag çevresinde ÖSO ve PYD arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Türk topçusu da PYD/YPG'nin taciz atışlarına anında karşılık veriyor.



PYD bölgelerini kuşatmaya hazırlanan ÖSO komutanlarının bir araya gelip değerlendirme yaptığı ifade edildi. Stratejik noktalara sevk edilen ÖSO birliklerinin kamyonet, cip, arazi aracı ve otomobille takviye edildiği, araçların Azez ve Mare kırsalına ulaştığı belirtildi.



Sınırdaki hareketlilik, Afrin ile Ayn El Arab arasındaki terör koridorunu tamamlamak isteyen PYD'yi tedirgin ediyor. ABD ve batı dünyasının desteklediği terör örgütünün, Afrin'in Türkiye sınırına yakın noktalara kazdığı tünellere ABD'nin verdiği ağır silahları yerleştirdiği belirtildi.



Dağlık bölgelere sığınaklar oluşturan PYD buralara mühimmat, roket, havan topu ve terörist sevkiyatı yapıyor. Afrin ve Telrıfat'a harekât başlatılması durumunda PYD'nin Rakka operasyonunu durdurarak militanlarını Afrin kırsalına yönlendireceği ifade ediliyor.



PKK/PYD'nin Afrin'deki kamplarda teröristlere bomba eğitimi verdiği, dağlık alanda keskin nişancılar yetiştirdiği belirtiliyor.



Bu arada Rus ve İranlı yetkililerden oluşan bir heyetin Afrin'de PYD ile görüştüğü bildirildi. Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre heyet PYD'den Afrin, Telrıfat, Minnig Askeri Üssü ve 12 Arap köyünü, Suriye ordusuna teslim etmesini istedi.



ulusal.com.tr