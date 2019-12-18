Emekli astsubaylar, özlük hakları için Ankara'da eylem yaptı

Sosyal medya aracılığıyla örgütlendiler. Seslerini başkentten yükselttiler.

Bir grup emekli astsubay, özlük hakları için Ankara'da eylem yaptı.

Ulus Meydanı’ndaki eylemde grup adına açıklamayı Emekli Astsubay Levent Ulucan yaptı.

Ulucan, göreve başlama derecesi ve tazminatlar konusunda verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Eylemde ağızlarını siyah bant ile kapatan emekli astsubaylar, Milli Savunma Bakanlığı’na taleplerinin yazılı olduğu bir tişört gönderdi.

Astsubaylara bazı CHP Milletvekilleri ve Vatan Partisi de destek verdi.

HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA: TANSEV KARA

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