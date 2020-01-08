Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: Türkiye, İran'ın yanında yer alacaktır

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, İran ile ABD'nin sıcak çatışmaya geçme sürecinin yavaş yavaş tırmandığını söyledi. Karataş, "İran aslında soğukkanlı bir şekilde adım atacaktır. Hem kendinin hem Amerika'nın gücünün farkında. Süleymani'nin öldürülmesi sonucunda İran'da çok büyük bir tepki oluştu. İran Hükümeti bu tepkinin de sonucunda bu saldırıyı yaptı. İran'da gerçekten milyonlarca kişi, Kasım Süleymani'nin şehit olmasında birlik beraberlik gösterdi. Şu an kontrol edilebilir bir gerginlik söz konusu. Bu durum nereye kadar gider bilmiyorum. İran bu hareketle insiyatifi ABD'nin eline verdi. Şu an yavaş yavaş kontrollü bir şekilde gerginlik tırmanıyor ama ne zaman sıcak çatışmaya geçilir, bilinmiyor.

ABD'nin kendi üslerini korumak için yeterli hava savunma sistemlerinin olmadığı belli oldu. Ayrıca sadece İran'da değil, körfezdeki ülkeler göz önüne alındığında önemli bir savunma sistemine sahip ama dün gece İran'da gündeme gelen konu şuydu; İran, ABD'nin hava savunma sistemleri olduğunu biliyor fakat bu sistemlerin ne kadar donanımlı olduğu belli değildi. ABD'nin Irak'ta çok üssü var. ABD sanki üslerini koruyamadı gibi gözüküyor ama her üsse aynı savunma sistemini kullanamaz, buna imkan olmayabilir" diyerek ABD'nin her üssünü yoğun savunma sistemleri tarafından korunmadığını ama hangi üslerde bu sistemin var olduğunun belli olmadığını belirtti.

İran'ın neden bu üsleri seçtiği konusunda ise "Vurulan nokta ABD varlığının yoğun olduğu yerler. Özellikle Erbil, Suriye'yi destekleyen üsler. Sembolik açıdan da önemi var, ABD yetkilileri önemli günlerde bu üsse gelip mesaj veriyordu. Bu suikast aynı zamanda ABD'nin Irak'taki varlığını da tartışmaya açacak. ABD, eskisi gibi Irak'ta rahat edemeyecek hatta kendi isteğiyle Irak'tan çıkmayacağını, Irak Hükümeti'nin aldığı çıkma kararına da karşı geleceğini düşünüyorum" dedi. Sözlerine; Afganistan, Irak ve Suriye'den sonra sıcak çatışma sırasının İran'a geldiğini düşünüyorum bu yüzden bu gelişmeler önemle izlenmeli diyerek devam etti.

İran'a, ABD tarafından yapılacak saldırı ihtimaline ilişkin olarak, "ABD büyük ihtimalle Cruise füzeleriyle saldırı yapacak, bu yüzden hava savunmaları burada çok etkili olmaz. Dünyanın en iyi hava savunma sistemi bile çok yüklü bir saldırıyı engelleyemez. O yüzden ABD, İran'a saldırabilir, canını yakabilir. İsrail'de şu an alarm seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Petrol bölgesinde çıkan böyle bir gerginlik sadece ABD'nin değil tüm Avrupa Birliği ülkelerinin petrol sıkıntısını ateşleyecektir. İran, yıllardır amerikan ambargosu altında, en basit sağlık ihtiyaçlarını bile sağlayamayacak durumda. İran kamuoyundan aldığı bu destekle bu saldırıları gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Zaten yıllardır baskı altındayım kopacağı yerden kopsun mantığıyla böyle bir saldırıda bulundu. Yine İran, Irak'taki bazı bölgelere füze saldırısında bulunmuştu. Önümüzdeki saatlerde daha iyi göreceğiz ama ülkeler arasında yaşanan bu gerginlik önümüzdeki yıllarda gündemimizi çok meşgul edecek" açıklamasında bulundu.

Karataş sözlerini, "Aslında ABD'nin büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Baharı'nın karşısında Kasım Süleymani suikasti önemli bir mesele. Süleymani, ABD'ye karşı ses çıkaramayan mazlumlarında sesiydi. İran halkının, ABD'nin bu suikasti karşısında gerçekleştirilen birlik beraberlik hükümete güven verdi. İran-ABD arasındaki gerginliklerde, Türkiye, her zaman komşu ülkesi İran'ı destekler. Çünkü iki komşu olarak birbirimize ihtiyacı var. Hangi hükümet, lider olursa olsun davranış hep aynı oldu. Dünya döndükçe ABD'nin, Irak'ı ele geçirme ve zenginliklerini emmek için fırsat bekleyecektir. Cenaze sırasında verilen görüntüler, biz canımızı vermeye hazırız yeterki ABD'ye bir ders verelim mesajıydı. Yani ABD'nin vatandaşları buralara gelemiyor vatandaşlar ABD'ye sıkışmış durumda. Bu gerginlik, çatışma kimseye yarar getirmez" diyerek sürdürdü.

İran'ın verdiği yanıtın sert mi olduğu tartışmasına, "Bu olay gerçekten barut fıçısı gibi, İran'ın artık dayanma gücü kalmadı. Eğer Basra Körfezi bu kadar önemli olmasaydı ABD, İran'a çoktan saldırmış olurdu. Büyük savaş istemiyoruz demelerine rağmen bunlar kan emiciler, ellerindeki güçlerle İran'ın canını yakabilirler, ekonomik sıkıntı yaratabilirler fakat İran'ı işgal etmeleri zor. O zaman devreye Rusya'da girecek Çin'de girecek Orta Asya ülkeleride girecek. Türkiye yansız olsada İran'a verilecek destekleri verir. Türkiye, İran'ın yanında yer almasa bile İran halkının yanında olur" diyen Karataş, Türk-İran arasında süregelen desteğin varlığını koruyacağını dile getirdi.

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