Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oldu. Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olmasına karar verildiğini açıkladı. Emekli maaşları da bayram öncesi ödenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabındaki "Cumhuriyet" ifadesini silmesiyle ilgili olarak Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi Anayasamıza uygun ifadedir. 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi daha önceki dönemlerde de kullanıldı." dedi

Bakanlar Kurulu’nda alınan karar gereği Kurban Bayramı 28-29 Ağustos tam gün, 31 Ağustos Perşembe yarım gün idari tatil oldu.



Böylelikle Kurban Bayramı tatili 10 güne uzadı.



Emekli maaşları da bayram öncesi ödenecek.



EMEKLİ MAAŞLARI



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir." diye konuştu.



2017 KURBAN BAYRAMI TATİLİ SÜRESİ



Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekabül, tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günün idari izinli olmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir" şeklinde konuştu.



TEK TİP KIYAFET



Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Tek tip kıyafet konusunda bir yasa değişikliğine ihtiyaç var. Bunun da KHK'ya konulacağını ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ancak kanun hükmünde kararname çıkarabilir, anayasamıza göre. Daha önce kabine değişikliği yapıldı ve Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamadığı için kanun hükmüne kararname çıkarılamamıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Bakanlar Kurulu toplantısını yaptı ve bundan sonra çıkacak kanun hükmünde kararnamelerde bu konu yer alabilir" ifadelerini kullandı.



ERDOĞAN'IN 'CUMHURİYET' İFADESİNİ SİLMESİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabındaki "Cumhuriyet" ifadesini silmesiyle ilgili olarak Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi Anayasamıza uygun ifadedir. 30 Ağustos davetiyelerinde Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesi daha önceki dönemlerde de kullanıldı." dedi.



ÖSYM'NİN HATASI



Bozdağ, "ÖSYM'nin yaptığı büyük bir hatadır. Çünkü üniversite sınavına giren gençlerimizin tamamı hayallerini gerçekleştirmek için ter döküyorlar, emek veriyorlar ve oranın işlemlerini doğru, objektif, güvenli bir şekilde yapacağına inanıyorlar. Onun için de ÖSYM, bir güven adresidir, hep böyle olmuştur ama zaman zaman böyle olaylar olduğunda da ÖSYM elbette yıpranmaktadır. Bu hadisede de gördüğümüz kadarıyla çok açık, net bir hata vardır" tepkisini gösterdi.



ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ARAZİSİNİN BELLİ BÖLÜMÜNÜN ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SATILDIĞI İDDİASI



Atatürk Orman Çiftliği arazisinin bir bölümünün ABD Büyükelçiliği'ne satıldığı iddiasına dair Bekir Bozdağ, "Bu haber bayat bir haberdir. Bu konu 2013 yılından beri ara ara Türkiye’nin gündemine getiriliyor. İhtiyaç duydukça hassasiyetleri kaşımak için bazı çevreler bunları sürekli gündeme taşımaktadır. İşin aslı şudur: bu arsanın konum olarak fiilen AOÇ ile herhangi bir irtibatı yoktur. AtatürK Orman Çiftliği veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bitişik sınır bir yer değildir. Burası Çankaya ilçesinde özel mülkiyete konu taşınmaza konu bir yerdir. Halk arasında Çukurambar diye bilinen yerdedir. Haberi yapanlar yalan olduğunu biliyorlar ve bilerek yalan haber yapıyorlar. Burası 24 Mayıs 1983’te çıkarılan bir kanunla Gazi Üniversitesi’ne verilmiş. Üniversite daha sonra burayı kendi ihtiyacına yönelik başka yerlerde binalar yapılması karşılında TOKİ’ye devrediyor. Daha sonra ABD büyükelçiliğine buranın satışı yapılmıştır. 11 Nisan 2014’te satış yapılıyor. Bir algı operasyonu için yapılmış bir haberdir" diye konuştu.



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