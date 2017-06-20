Son dönemde yüzlerce Mehmetçik yediği yemeklerden zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Peki kışlalardaki gıda zehirlenmesi olayları neden yaşanıyor? Sorunun köklü çözümü ne? Bu kritik sorulara yanıt Emekli Sağlık Albay Deniz Seyirci'den geldi

"Özelleştirme derhal sona ermeli" dedi, en güvenilir sistemin geleneksel yöntem olduğunu söyledi.



Emekli Sağlık Albay Deniz Seyirci, zehirlenme vakalarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



Orduda uzun yıllar sağlık denetimleri yapan Seyirci'ye göre sorunun en büyük nedeni özel yemek şirketleri.



İkinci önemli neden ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık sisteminin değiştirilmesi.



Türkiye'nin barış şartlarında olduğunu hatırlatan Emekli Sağlık Albay, "Savaş döneminde şartlar daha da ağır olur" uyarısı yaptı.



Seyirci'nin dikkat çektiği bir diğer noktaysa medyada yapılan haberler oldu, "Yalan haberler yapılıyor "dedi.



Emekli Albay'a göre bu sorunları ortadan kaldıracak tek bir çözüm yolu var. O da bir an önce geleneksel yönteme geri dönülmeli..



HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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