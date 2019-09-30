Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, sınıf arkadaşı emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı. Gürdeniz, "Türkiye'ye böyle bir akıl kolay kolay gelmez" dedi

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, sınıf arkadaşı emekli Tümamiral Soner Polat'ı anlattı.



Ulusal Kanal özel yayınına katılan Gürdeniz, şunları söyledi:



"Onurlu, güvenilir, vefa sahibi, mavi vatana adanmış bir deniz subayından bahsediyoruz.



Hiçbir şekilde devletin çıkarlarını gözardı etmeyen bir kişiden bahsediyoruz.



Türk Deniz Kuvvetlerine en üst düzeyde katkı sağladı.



Amiralliği sırasında o kadar değerli, analitik zekası olan bir insandı.



Türkiye'ye böyle bir akıl kolay kolay gelmez."



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