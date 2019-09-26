Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, İstanbul depremi sonrası yaptığı uyarıda "17 Ağustos 1999 Depremini Golcuk'te Donanma Kurbsk olarak yaşamış ve iki yıl bölgede süreci yönetmiş biri olarak, uyarıyorum: Türkiye'nin en büyük beka sorunu; hazırlıksız yakalanacak Marmara Depremi'dir. Bu depremler son uyarılardır." dedi

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