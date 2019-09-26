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Emekli Tümamiral Mustafa Özbey'den son dakika İstanbul depremi açıklaması: Bu depremler, son uyarılardır

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, İstanbul depremi sonrası yaptığı uyarıda "17 Ağustos 1999 Depremini Golcuk'te Donanma Kurbsk olarak yaşamış ve iki yıl bölgede süreci yönetmiş biri olarak, uyarıyorum: Türkiye'nin en büyük beka sorunu; hazırlıksız yakalanacak Marmara Depremi'dir. Bu depremler son uyarılardır." dedi

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey'den son dakika İstanbul depremi açıklaması: Bu depremler, son uyarılardır

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey, İstanbul depremi sonrası uyarıda bulundu.

Özbey, "17 Ağustos 1999 Depremini Golcuk'te Donanma Kurbsk olarak yaşamış ve iki yıl bölgede süreci yönetmiş biri olarak, uyarıyorum: Türkiye'nin en büyük beka sorunu; hazırlıksız yakalanacak Marmara Depremi'dir.  Bu depremler, son uyarılardır. Istanbul'u yönetenler seferber olmalıdır." dedi.

Amiral Özbey, "Türkiye'nin en büyük beka sorunu Marmara Depremidir.Hazırlıksız yaşanacak bu depremde Türkiye tam anlamı ile dibe vurur. Bu hayatî tehdit bizi bekliyorsa; konu Millî Güvenlik Kurulunda değişmez gündem maddesi olarak yer almalıydı. Kurulda Idlib var, Marmara Depremi yok. YAZIK." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mustafa özbey #son dakika haberleri #istanbul depremi
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