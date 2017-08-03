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Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş: FETÖ ile mücadele edebilecek bir liste

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yüksek Askeri Şura kararlarının olumlu olduğunu söyledi. Yeni terfilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden yapılanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Karataş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir partinin ordusu olmadığını, milletin ordusu olduğunu vurguladı. Kumpas davalarında hedef alınmış çok sayıda ismin terfi ettirildiğini hatırlatan Karataş, terfi listesinin FETÖ ile mücadele edebilecek bir liste olduğunu söyledi.

Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş: FETÖ ile mücadele edebilecek bir liste

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yüksek Askeri Şura kararlarını değerlendirdi, terfilerin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Ulusal Kanal’da Başkent Kulisi programına Erdem Atay'ın sorularını yanıtlayan Karataş, YAŞ kararlarını değerlendirdi. Terfi edilenler arasında kumpas davalarında hapis yatmış kişilerin olmasının Türk Silahlı Kuvvetleri için önemine değindi.

Karataş, siyasilerin artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ellerini çekmelerini istedi.

Emekli Tümgeneral Karataş, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılması gerektiğini de vurguladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #beyazıt karataş #vatan partisi
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