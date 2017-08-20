Adana'da düşen Amerika'ya ait insansız hava aracıyla ilgili Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan çarpıcı bir açıklama geldi. Karataş, Amerikan İHA'sının bölgede topladığı istihbarat bilgilerini PKK-PYD'ye verdiğini söyledi. Bomba yüklü İHA'nın patlama riskine dikkat çeken emekli Tümgeneral, bölge sakinlerinin ciddi bir tehlike altında olduğunu belirtti.

"Amerika, karagücüm dediği PKK-PYD'ye İHA'larla istihbarat bilgisi veriyor." Dikkat çeken bu açıklama Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan geldi.



Adana Ceyhan'da düşen Amerikan İHA'sıyla ilgili konuşan Karataş, İHA'ların bölgeye 2011'nin Ekim ve Kasım ayında geldiğini söyledi. İlk gelen İHA sayısının 3 olduğunu belirten Karataş, daha sonra bu sayının 4'e çıkarıldığını kaydetti.



Amerika'ya ait bu İHA'ların daha önce silahsız olarak uçtuğunu söyleyen Emekli Tümgeneral, "Kamuoyunun tepkisinin azalmasıyla birlikte İHA'lar silahlandırıldı" ifadelerini kullandı.



Ceyhan'dakiyle birlikte Türkiye'de toplam 3 Amerikan İHA'sının düştüğünü belirten Beyazıt Karataş, patlama riski olan bomba yüklü İHA'ların bölge halkı için ciddi bir tehlike yarattığını açıkladı.



Özellikle son dönemde İncirlik ve Diyarbakır'daki Amerikan üssünden kalkan İHA'ların uçuşlarının artırıldığına dikkat çeken Karataş, İHA'ların Türkiye sınırlarında uçarak elde ettiği bilgileri kara gücü olan PKK-PYD ile paylaştığını ifade etti.



17 Ağustos akşamı Adana Ceyhan'da 520 nüfuslu bir mahalledeki tarlaya düşen Amerikan İHA'sı tank savar mühümmatı taşıyordu. Düşen İHA'daki mühimmatın patlamaması olası bir faciayı önlemişti.



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