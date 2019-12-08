Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ankara’da da şube açtı

EYT’liler sorunlarını bir kez daha dile getirdiler, hükûmete çağrı yaptılar.

Konfederasyon olma yolunda ilerleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ankara şubesini açtı. Açılışa Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak da katıldı. Özüpak, EYT'lilerin mücadelede kararlı olduğunu vurguladı.

Açılışta konuşan bir diğer isim Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan oldu. Hükûmet yetkilileri ile yapılan görüşmeyi anımsaan Kotan, Cumhurbaşkanının “Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasına tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından EYT mağdurları ve dernek yöneticileri kurdeleyi keserek şubenin açılışını yaptı.

HABER: ÇİYDEM DEMİR KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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