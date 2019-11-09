Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Özüpak'tan EYT'lilere iki önemli çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, çağrıda bulundu.

ÖZÜPAK'TAN 10 KASIM ÇAĞRISI

Özüpak, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölüm yıldönümü nedeniyle, bugün ve yarın EYT temalı tag çalışması yapılmayacaktır. EYT'liler olarak kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. 9-10 Kasım günleri tagımız #10Kasım" mesajını paylaştı.

EYT İÇİN IŞIK KAPATIP AÇMA ETKİNLİĞİNE DAİR ÇAĞRI

Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından "EYT için 10 dakika karanlık" etkinliğine katılan EYT'li ailelerin çocuklarının görüntülerini paylaşarak bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları aktardı:

"EYT ve SGK yasası mağdurları varlığıyla varız, biriz, buradayız, birlikteyiz ve biz Türkiye'yiz diyoruz.

Bu yavrularımız bizim yavrularımız. Geleceğimiz bizim çocuklarımız.

Ekonomik, sosyal psikolojik sorunlarımız aldı başını gidiyor. İntiharlardan içimiz yanıyor.

Edirne'den Kars'a çıkacak artık bu yasa. Ne inancımızı ne umudurmuzu ne de mücadelemizi bırakacağız.

Haklı davamızın sonunu getirmeden ölmek var dönmek yok.

Kazanan biz olacağız, çünkü haklıyız."

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