Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'de 14 Kasım 2019 Cuma son dakika gelişmesi! Gönül Boran Özüpak, bilgisini aldık diyerek açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prof. Dr. Vedat Bilgin...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'in hazırlayacağı emeklilikte yaşa takılanlar EYT raporu ile ilgili açıklama yaptı.

Özüpak, şunları söyledi:

"Merhaba sevgili arkadaşlarım, bir hafta evvelinden başlattığımız farkındalık yaratmak adına her evde bir EYT'linin her evde bir sosyal güvenlik yasası mağduriyetinin yaşandığını göstermek adına ışıklarımızı 10 dakika açma-kapama etkinliğimizin sonuncu günündeyiz.

'Varız, biriz, birlikteyiz ve tüm Türkiye'deyiz' dedik, Meclis'teydik, basındaydık, her yerde gündemdeydik.

Yürekten teşekkür ediyorum destek veren, katkı sunan, 'benim davamdır' diyen arkadaşlarıma.

Hele o küçük yavrularımızın, anne-babalarına göstermiş olduğu destekten dolayı gözlerinden öpüyorum, sımsıkı sarıyorum onu.

VEDAT BİLGİN'İN HAZIRLAYACAĞI RAPOR HENÜZ TAMAMLANMADI

Sevgili arkadaşlarım, haklı davamızda mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Prof. Dr. sayın Vedat Bilgin beyin hazırlayacağı rapor, henüz tamamlanmadı. Bununla ilgili tamamlanma sürecinde sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceği bilgisini aldık.

Davamızın peşindeyiz, iletişim halinde olmaya hala devam ediyoruz. Biz bu davanın sonucunu da sizlerle birlikte getireceğimizin inancını da sonuna kadar taşıyoruz."

ulusal.com.tr