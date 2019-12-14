Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'den sosyal medya etkinlik duyurusu
Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Aralık Cumartesi saat 21:00'de Twitter etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.
GÜNDEM 14.12.2019, 18:03
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Aralık Cumartesi saat 21:00'de Twitter etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.
Özüpak, "Kaynak biziz. Kaynak bizim vergilerimiz.Kaynak bizim primlerimiz..." dedi.
Özüpak'ın açıklaması şöyle;
TAG ETKİNLİĞİ
14 Aralık CUMARTESİ 21:00
Bütçe, TERCİHTİR
Bütçe, VİCDANDIR
Bütçe, ADALETTİR
Yıllarca çalıştık; vergi ödedik, prim yatırdık.
Bütçede EYT’ye kaynak (para) yok dediler.
Kaynak biziz.
Kaynak bizim vergilerimiz.
Kaynak bizim primlerimiz....
@EytSydDernegi
ulusal.com.tr
16°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P