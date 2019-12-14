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Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'den sosyal medya etkinlik duyurusu

Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Aralık Cumartesi saat 21:00'de Twitter etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

GÜNDEM 14.12.2019, 18:03
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'den sosyal medya etkinlik duyurusu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Aralık Cumartesi saat 21:00'de Twitter etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu.

Özüpak, "Kaynak biziz. Kaynak bizim vergilerimiz.Kaynak bizim primlerimiz..." dedi.

Özüpak'ın açıklaması şöyle;

TAG ETKİNLİĞİ

14 Aralık CUMARTESİ 21:00

Bütçe, TERCİHTİR

Bütçe, VİCDANDIR

Bütçe, ADALETTİR

Yıllarca çalıştık; vergi ödedik, prim yatırdık.

Bütçede EYT’ye kaynak (para) yok dediler.

Kaynak biziz.

Kaynak bizim vergilerimiz.

Kaynak bizim primlerimiz....

@EytSydDernegi

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak
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