Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'den yeni adım

EYT’liler İstanbul ve Gebze'de bilgilendirme standı kurdu.

Federasyon olma yolunda hızla ilerleyen ve çok sayıda ilde temsilcilik açan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT-SYDD bilgilendirme standları kurdu.

EYT standında sorunlarını ileten emeklilikte yaşa takılanlar üyelik başvurusu da yapabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yaptığı "Emekliliğe Yaşı Tutmayanlar ve Hak Kazanamayanlar" açıklamasına çok sayıda tepki gelmişti.