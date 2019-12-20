Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'den yeni çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler, bu akşam sosyal medyada yeni etkinlik düzenliyor. Etkinliğin, Twitter üzerinden, EYT SYDD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Baran Özüpak'ın yaptığı çağrıyla, 21.00'da başlayacağı açıklandı.



Özüpak'ın yaptığı açıklama şöyle:

TAG ETKİNLİĞİ

20 Aralık Cuma 21:00

Mazeretlerle hukuksuzluğun, mağduriyetin üstü örtülemez.

Yönetenler mazeret üretmek için değil, halkın sorunlarına çözüm üretmek, adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak için seçilirler.

#EYT darda,

Halk zorda

Bu durum sürdürülebilir değildir.



ulusal.com.tr