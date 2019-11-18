Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak "Çok önemli" diyerek oraya dikkat çekti

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medya Facebook hesabı üzerinden canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.

"ASLA PES ETMENİZİ İSTEMİYORUM"

Özüpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamanın kendilerini üzdüğünü ama mücadelelerini asla etkilemeyeceğini söyledi.

"Asla pes etmenizi istemiyorum" diyen Özüpak, "Bu bizim anamızın ak sütü kadar helal bir hakkımız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ"

Özüpak, şunları söyledi:

"Alanlara her daim çıkmıyoruz toplantıları her daim yapmıyoruz yalnız Twitter, sosyal medya gerçekten çok önemli baskı unsuru olarak.

Burada yine seviyemizi düşürmeden saygımızı elimizden bırakmadan özellikle derneğimizin yapmış olduğu dernek çalışmlarına katkılarınız çok önemli."

ulusal.com.tr

