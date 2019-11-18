Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gönül Özüpak, EYT açıklamaları sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle bizim erken emeklilik istemediğimizi, bütçeye yük olmadığımızı, kazanılmış haklarımıza kavuşmak, anayasal hakkımıza kavuşma çabamızı önce Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz" dedi. Özüpak, "Önceliğimiz, bu" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 18.11.2019, 13:00
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Derneği Başkanı Gönül Özüpak, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Bloomberg HT'ye ortada bir hukuksuzluk olduğunu belirterek "Amacımız erken emeklilik değil, ortada anayasal bir hak var, bu haklarımız doğrultusunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Bütçeye yük olmadığımızı anlatmak istiyoruz" dedi.
"ÖNCELİĞİMİZ CUMHURBAŞKANIMIZA ANLATMAK"
Özüpak, şunları söyledi:
"Öncelikle bizim erken emeklilik istemediğimizi, bütçeye yük olmadığımızı, kazanılmış haklarımıza kavuşmak, anayasal hakkımıza kavuşma çabamızı önce Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz.
Çünkü yanlış bilgiler gidiyor sayın Cumhurbaşkanımıza, bu anlamda.
Önceliğimiz, bu. Sonrasında yine Meclis görüşmelerimiz devam edecek."
ulusal.com.tr
19°
sisli
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P