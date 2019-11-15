Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: Yetkililere soracağız

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bu akşamki Twitter etiket çalışması için çağrı yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"TAG ETKİNLİĞİ

15 Kasım CUMA 21:00

EYT’lilere herşey denildi de; HAKSIZSINIZ denilemedi...

RAPOR istendi,

KOMİSYON kurulacak dendi,

ÇÖZÜM yolları arıyoruz dendi.

Aradan iki buçuk ay geçti...

Bu akşam hep birlikte,

SONUÇ NE?

Diye soracağız yetkililere.."

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