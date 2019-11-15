Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: Yetkililere soracağız
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bu akşamki Twitter etiket çalışması için çağrı yaptı. Özüpak, "Bu akşam hep birlikte 'sonuç ne' diye soracağız yetkililere" ifadelerini kullandı
GÜNDEM 15.11.2019, 17:14
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, bu akşamki Twitter etiket çalışması için çağrı yaptı.
Özüpak, şunları belirtti:
"TAG ETKİNLİĞİ
15 Kasım CUMA 21:00
EYT’lilere herşey denildi de; HAKSIZSINIZ denilemedi...
RAPOR istendi,
KOMİSYON kurulacak dendi,
ÇÖZÜM yolları arıyoruz dendi.
Aradan iki buçuk ay geçti...
Bu akşam hep birlikte,
SONUÇ NE?
Diye soracağız yetkililere.."
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