Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Özüpak: 4 Aralık’ta açıklayacağım

EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, siyasi partilerle görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı

Gönül Boran Özüpak, sosyal medyan üzerinden yaptığı açıklamada, "04.12.2019 da yaptığımız görüşmelerin neticesi siz kaderdaşlarımıza tarafımdan açıklanacaktır." dedi.

Özüpak'ın açıklaması şöyle;

EYT siyaset üstü bir topluluktur.

İşimiz siyaset değil, siyasetçilerle çözüm olacak ortak bir yol ve yöntemlerle bu mağduriyetin bitirilmesi, haklıya hakkın teslimi mücadelesidir.

Dernek başkanları ve yönetim kurullarımızla ilkini 26 Kasım CHP genel başkanı ile gerçekleştirdiğimiz ve 03-04 Aralıkta İYİ PARTİ,SAADET PARTİSİ,BB PARTİSİ,TİP genel Başkanlarla yapacağımız görüşmelerle devam edeceğiz.

04.12.2019 da yaptığımız görüşmelerin neticesi siz kaderdaşlarımıza tarafımdan açıklanacaktır.

Bizim mağduriyetimiz toplumsal bir mağduriyettir. Çözümü zor değil dedikçe algılarlar görmezden geliniyor.zorlaştırılmak isteniyor.

Her yerde söyledik yine söyleyeceğiz!!

Bizi gören,bizi duyan, bizi anlayanlarla yol alacağız.

EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK

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