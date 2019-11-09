Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden dikkat çeken mesaj: İtiraz ediyoruz ve haykırıyoruz

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"İtibar mı yaşam hakkı mı?

Açlık yokluk içinde yaşayan insanlar hayatlarına son veriyor, hayata küsüyor, yok olup gidiyor.

Her geçen gün biraz daha yoksullaşan halkımız ve bu durumdan rahatsız olmayan siyasetçiler...

Bizim kuşagımıza neler oluyor?

Yokluk açlık ve toplu intiharlar buna bir dur demek için yaşam şartlarının acilen düzelmesi ve EYT lilere bütün hakları acilen geri verilmeli

Geçen hafta Fatih'te bu günde Antalya da bir aile yokluk ve açlıktan dolayı yaşamlarına son verdi.

Ülkemiz kalkındı, zenginleşti ve bizi yönetenler 'İtibardan tasarruf olmaz' diyorlar!

Ne kadar haklılar?

İtibar insan hayatından önemli olabilir mi?

Altın varaklı bir bardakta su içmekle bir tastan su içmek arasındaki farkı birisi bana söylesin. Suda fark yok, ama şekilde fark varsa bizim bu şekle itirazımız var.

İtiraz ediyoruz ve haykırıyoruz!

Halkının yaşam standardını düşürenler, zevkü sefa içinde yaşayabilirler mi?

Asgari ücret 2020 TL, emekli maaşım 1200 TL...

İtibar mı, vatandaşın yaşam hakkı mı?

10 bin, 11 bin, 12 bin günde emekli olamamış; yaş bekleyen magdurlar, her birinden bir ev parası gasp edilmiş mağdurlar topluluğu daha ne kadar sessiz, sakin ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın demeye devam edecek?"

ulusal.com.tr