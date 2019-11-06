Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden Haluk Levent annesi Sabriye Acil için mesaj

Sanatçı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil'in vefatı sebebiyle binlerce taziye mesajı yayınlanıyor.

Bir mesaj da Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden (EYT-SYDD) geldi.

EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, şunları paylaştı:

"Sevgili Haluk Levent,

Annenizin vefatını üzüntüyle öğrendim.

Kendisine Allah'tan rahmet,

Sizlere de sabır diliyorum.

Nur içinde yatsın."

EYT DERNEĞİ DE PAYLAŞTI

EYT Derneği'ne ait sosyal medya hesabından da paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şunlar denildi:

"Başın sağolsun Haluk Levent.

Başın sağolsun mağdur dostu, koca yürekli adam.

Annemize Allah'tan rahmet,

Size de sabır diliyoruz.

Mekanı cennet olsun. "

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