Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden önemli karar! Gönül Boran Özüpak duyurdu...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, ışık kapatma açma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Özüpak, şunları söyledi:

"Merhaba emeklilikte yaşa takılan sevgili kaderdaşlarım, sosyal güvenlik yasalarından mağduriyet yaşayan arkadaşlarım ve haklı mücadelemizde destekleyen herkese ama herkese çağrımızdır.

Ellerimizden alınan haklarımızın haklıya iade edilmesi için verdiğimiz mücadelemizde yıllar evvelinden başlayan meclis görüşmelerimiz, salon toplantılarımız en son milyonlara ulaşan mitinglerimiz oldu.

Şimdi ise bizi yok sayamazsınız demek adına 6 Kasım 2019 Çarşamba yani yarından itibaren her gün saat 20.30'da 10 dakika ışıkları açma kapatma etkinliğimizle haklı mücadelemizde baş koyduğumuzu bir kez daha yineliyoruz."

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