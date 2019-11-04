Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden önemli Vedat Bilgin kararı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), hafta sonu Kocaeli'de kamp yapmıştı.

Kampta alınan kararlardan biri de tüm emeklilikte yaşa takılan EYT'li mağdurların AK Parti İletişim Merkezi AKİM'i arayarak EYT raporunu hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Profesör Doktor Vedat Bilgin'in rapor hazırlama sürecinde gelinen noktayı ve Vedat Bilgin'in bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapılması talebinin halkla ilişkiler departmanına yazılı olarak kaydedilmesi olduğu açıklandı.

EYT mücadelesinin önemli isimlerinden Eşref Daşgüleç, konu ile ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:

"BU ARAMALAR RAPORLANIP, GENEL MERKEZ TARAFINDAN CUMHURBAŞKANINA SUNULMAKTADIR.

NOT: BELİRTTİĞİNİZ TALEBİN MUTLAKA YAZILI OLARAK SİSTEME ALINMASININ RİCA EDİN VE KESİNLİKLE KÜFÜR VE HAKARET İÇEREN İFADELER KULLANMAYIN.

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