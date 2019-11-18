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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde bu akşam büyük bir etiket çalışması yapılacak. Saat 21.00'de yapılacak çalışmaya tüm EYT'liler davet edildi

GÜNDEM 18.11.2019, 16:24
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde bu akşam büyük bir etiket çalışması yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması gelmişti.

EYT Derneği'nden bu akşam yapılacak etiket çalışması için çağrı yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"TAG ETKİNLİĞİ

18 Kasım PAZARTESİ 21:00

Mücadelemizi sonuna kadar, sonuç alana kadar sürdürmeye KARARLIYIZ...

Alan ise alan; Meclis ise Meclis...

Tepkimizi sosyal medyada ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz...

Çünkü, biz bu davaya BAŞ KOYDUK..."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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