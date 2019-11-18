Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler bu akşam Türkiye'yi sallayacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde bu akşam büyük bir etiket çalışması yapılacak. Saat 21.00'de yapılacak çalışmaya tüm EYT'liler davet edildi
GÜNDEM 18.11.2019, 16:24
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) öncülüğünde bu akşam büyük bir etiket çalışması yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması gelmişti.
EYT Derneği'nden bu akşam yapılacak etiket çalışması için çağrı yapıldı.
Açıklamada şunlar denildi:
"TAG ETKİNLİĞİ
18 Kasım PAZARTESİ 21:00
Mücadelemizi sonuna kadar, sonuç alana kadar sürdürmeye KARARLIYIZ...
Alan ise alan; Meclis ise Meclis...
Tepkimizi sosyal medyada ve her yerde dile getirmeye devam edeceğiz...
Çünkü, biz bu davaya BAŞ KOYDUK..."
ulusal.com.tr
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