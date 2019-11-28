Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler büyük çalışmayı böyle duyurdu: Yine yeniden

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün saat 21.00'de Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacak.

Çalışma kapsamında binlerce paylaşım yapılması bekleniyor.

EYT Derneği tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"TAG ETKİNLİĞİ

28 Kasım Perşembe 21:00

Analizler

Kombinasyonlar

Formüller

Bütünsel yaklaşımlar...

Sonuç; EYT'nin maliyeti sürdürülemezmiş.

Hepsi ALGI, ALGI, ALGI.

İşte tam da bu noktada YİNE, YENİDEN soruyoruz.

Hangi verilerle bu çalışmaları yaptınız?"

ulusal.com.tr