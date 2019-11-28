Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler büyük çalışmayı böyle duyurdu: Yine yeniden
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından yapılan açıklamada "Analizler, Kombinasyonlar, Formüller, Bütünsel yaklaşımlar... Sonuç; EYT'nin maliyeti sürdürülemezmiş. Hepsi ALGI, ALGI, ALGI. İşte tam da bu noktada YİNE, YENİDEN soruyoruz. Hangi verilerle bu çalışmaları yaptınız?" denildi
GÜNDEM 28.11.2019, 16:27
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından bugün saat 21.00'de Twitter'da büyük etiket çalışması yapılacak.
Çalışma kapsamında binlerce paylaşım yapılması bekleniyor.
EYT Derneği tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"TAG ETKİNLİĞİ
28 Kasım Perşembe 21:00
Analizler
Kombinasyonlar
Formüller
Bütünsel yaklaşımlar...
Sonuç; EYT'nin maliyeti sürdürülemezmiş.
Hepsi ALGI, ALGI, ALGI.
İşte tam da bu noktada YİNE, YENİDEN soruyoruz.
Hangi verilerle bu çalışmaları yaptınız?"
ulusal.com.tr
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