Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler dün bakın kaç twit attı
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden oluşan kalabalık bir heyet, bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Bu ziyaret için Twitter'da yapılan etiket çalışmasında on binlerce twit atıldı. Toplamda "#EYTMilletinMeclisinde" ifadeleriyle 43 bin paylaşım yapıldığı öğrenildi
GÜNDEM 26.11.2019, 10:29
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak.
Dün akşam yapılan Twitter etiket çalışmasında adeta paylaşım rekoru kırıldı.
Çalışma kapsamında "EYTMilletinMeclisinde" ifadeleriyle on binlerce paylaşım yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, toplamda 43 bin twit atıldı.
ulusal.com.tr
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