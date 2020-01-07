Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haklarını arıyor
EYT SYD Derneği bu akşam 'hak verilmez alınır' etiketiyle emeklilikte yaşa takılanların sesi olacak.
GÜNDEM 07.01.2020, 14:48
EYT SYDD Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu akşam tüm emeklilikte yaşa takılan mağdurlara, Twitter üzerinden etiket etkinliği çağrısı yapıldı. Etkinlik, 7 Ocak Salı bu akşam 21:00'de düzenlenecek.
Mücadelelerini, yılmadan, bıkmadan devam edeceklerini söyleyen EYT'lilerin paylaşımı şöyle:
TAG ETKİNLİĞİ
7 Ocak Salı 21:00
HAK VERİLMEZ, ALINIR diye çıktık biz bu yola.
Yılmadık, bıkmadık ve asla vazgeçmedik mücadelemizden.
Doğumlarımızda, kayıplarımızda tek ses, tek vücut olduk...
Güneşin bir gün EYT için doğmasıydı tek hayalimiz.
ulusal.com.tr
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