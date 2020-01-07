Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler haklarını arıyor

EYT SYDD Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bu akşam tüm emeklilikte yaşa takılan mağdurlara, Twitter üzerinden etiket etkinliği çağrısı yapıldı. Etkinlik, 7 Ocak Salı bu akşam 21:00'de düzenlenecek.



Mücadelelerini, yılmadan, bıkmadan devam edeceklerini söyleyen EYT'lilerin paylaşımı şöyle:

TAG ETKİNLİĞİ

7 Ocak Salı 21:00

HAK VERİLMEZ, ALINIR diye çıktık biz bu yola.

Yılmadık, bıkmadık ve asla vazgeçmedik mücadelemizden.

Doğumlarımızda, kayıplarımızda tek ses, tek vücut olduk...

Güneşin bir gün EYT için doğmasıydı tek hayalimiz.



ulusal.com.tr