Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler kadınları unutmadı

EYT SYD Derneği'nin Twitter üzerinden dün kadınların önemi hakkında tweetler attılar. #EYTninCesurKadınlarıVar etiketi altında buluşan EYT'liler, Dernek Başkanı Gönül Boran'ın attığı, "Kadın; anadır, doğurandır, üretendir. Mücadelenin, cesaretin, acıya direncin önderi, simgesidir. Kadının olmadığı hiçbir şeyden verim alınamaz. Bugünkü tagımızı EYT’nin cesur yürekli, mücadeleci kadınlarına ithaf ediyoruz" tweetle organize oldular.

İşte #EYTninCesurKadınlarıVar etiketi altına yazılanlardan bazıları:

"Ben güçlü olmayı annemden öğrendim 4 tane çocukla 29 yaşında

Dul kaldı kimseye başımızı egdirmedi haram yedirmedi"

"EYT'ye kadın eli değmese bu kadar güçlü olmazdı. İlk ateşi yakanda bir kadındı. Başkanımız @gonulborann ve yönetim kademelerinde kadınlarımıza minnetlerimi sunuyorum"

"Kadın hep derleyen toplayandır. Sığınılacak limandır. Zafer için mücadele edendir. Selam olsun tüm EYT li kadınlara"

Bizim topraklarımızda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar... Çünkü; GÜNEŞİ KADINLAR DOĞURUR... #EYTninCesurKadınlarıVar Ve o cesur kadınlar, EYT’nin güneşini doğuracaklar el birliği ile...





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