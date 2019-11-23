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Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 24 Kasım mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşıldı. Mesajda "Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız" denildi. Öte yandan yapılan büyük etiket çalışmasında binlerce paylaşım yapıldı. İşte ayrıntılar 

GÜNDEM 23.11.2019, 23:18
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 24 Kasım mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, şunlar denildi:

"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız.

"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. "

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

"EYT'LİYİZ UNUTMAYACAĞIZ"

Öte yandan yapılan büyük etiket çalışmasında binlerce paylaşım yapıldı.

EYT Derneği tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"TAGIMIZ

#EYTliyizUnutmayacağız 

EYT için son durumu HALK belirler.

Bizi oyalayanları UNUTMAYACAĞIZ

Bize yalan söyleyenleri UNUTMAYACAĞIZ

Bizi mağdur edenleri UNUTMAYACAĞIZ

Sonuna kadar mücadele edeceğiz...

Yanımızda olanın yanında olacağız.."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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