Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 24 Kasım mesajı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşıldı. Mesajda "Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız" denildi. Öte yandan yapılan büyük etiket çalışmasında binlerce paylaşım yapıldı. İşte ayrıntılar
GÜNDEM 23.11.2019, 23:18
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşıldı.
Mesajda, şunlar denildi:
"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız.
"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. "
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"
"EYT'LİYİZ UNUTMAYACAĞIZ"
Öte yandan yapılan büyük etiket çalışmasında binlerce paylaşım yapıldı.
EYT Derneği tarafından yapılan paylaşım şöyle:
"TAGIMIZ
#EYTliyizUnutmayacağız
EYT için son durumu HALK belirler.
Bizi oyalayanları UNUTMAYACAĞIZ
Bize yalan söyleyenleri UNUTMAYACAĞIZ
Bizi mağdur edenleri UNUTMAYACAĞIZ
Sonuna kadar mücadele edeceğiz...
Yanımızda olanın yanında olacağız.."
ulusal.com.tr
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