Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden 24 Kasım mesajı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj paylaşıldı.

Mesajda, şunlar denildi:

"Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarız.

"Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. "

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

"EYT'LİYİZ UNUTMAYACAĞIZ"

Öte yandan yapılan büyük etiket çalışmasında binlerce paylaşım yapıldı.

EYT Derneği tarafından yapılan paylaşım şöyle:

"TAGIMIZ

#EYTliyizUnutmayacağız

EYT için son durumu HALK belirler.

Bizi oyalayanları UNUTMAYACAĞIZ

Bize yalan söyleyenleri UNUTMAYACAĞIZ

Bizi mağdur edenleri UNUTMAYACAĞIZ

Sonuna kadar mücadele edeceğiz...

Yanımızda olanın yanında olacağız.."

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