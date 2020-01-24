Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden etkinlik çağrısı

EYT SYD Derneği, sosyal medya üzerinden etkinliklerine devam ediyor. Bu akşam 21:00'de Twitter üzerinden toplanacak olan EYT'liler tüm mağdurlara seslerini duyurması için çağrı yaptı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerin yaptıkları paylaşım şöyle;

TAG ETKİNLİĞİ

24 Ocak CUMA 21:00

“MİLLETİN CEBİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMIYOR” dediler.

Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, yatmadığımız hastane için sırf bu yıl 19 milyar lira ödedik.

Ekonomisi biten EYT’nin cebinde FATURALARINI ödeyecek tek KURUŞ kalmadı.

ulusal.com.tr