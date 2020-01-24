Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerden etkinlik çağrısı
EYT SYD Derneği, bu akşam Twitter üzerinden yapılacak yeni etkinliklerinin çağrısını yaptı.
GÜNDEM 24.01.2020, 14:40
EYT SYD Derneği, sosyal medya üzerinden etkinliklerine devam ediyor. Bu akşam 21:00'de Twitter üzerinden toplanacak olan EYT'liler tüm mağdurlara seslerini duyurması için çağrı yaptı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'lilerin yaptıkları paylaşım şöyle;
TAG ETKİNLİĞİ
24 Ocak CUMA 21:00
“MİLLETİN CEBİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMIYOR” dediler.
Geçmediğimiz köprü, girmediğimiz tünel, yatmadığımız hastane için sırf bu yıl 19 milyar lira ödedik.
Ekonomisi biten EYT’nin cebinde FATURALARINI ödeyecek tek KURUŞ kalmadı.
ulusal.com.tr
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